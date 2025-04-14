Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1885,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1763,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1757,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1955,37
Экономия при брони: -116,61 грн
1838,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1763,47 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1765,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1872,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
257.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -37,00 грн
1868,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
265.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
266.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
280.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
280.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
281.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
281.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
282.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн