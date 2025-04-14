Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1872,40 грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -37,00 грн
1868,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
108.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1860,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1825,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
124.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1858,63
Экономия при брони: -35,63 грн
1823,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
131.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1841,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1841,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1961,84
Экономия при брони: -123,08 грн
1838,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1763,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
194.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1763,47 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1885,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1757,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
198.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1803,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
198.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1766,27 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1931,00
Экономия при брони: -18,00 грн
1913,00 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
237.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1753,31 грн
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
251.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1804,60
Экономия при брони: -0,20 грн
1804,40 грн