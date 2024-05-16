Авастин® концентрат для раствора для инфузий 400 мг/16 мл флакон, №1 - Киев (79895) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
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Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
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