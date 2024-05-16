Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (1) 15292,64 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Князей Острожских, 46/2 Всего: упаковка (2) 15086,24 Экономия: -2017,72 грн 13068,52 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20 Всего: упаковка (2) 14071,78 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Киев, ул. Загоровская, 17/21 Всего: упаковка (1) 14680,40 Экономия: -1527,90 грн 13152,50 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А Всего: упаковка (1) 13401,69 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А Всего: упаковка (1) 14071,34 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Лагерная, 42 Всего: упаковка (1) 12765,60 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 16:00 График работы Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43 Всего: упаковка (8) 14680,40 Экономия: -1527,90 грн 13152,50 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72 Всего: упаковка (1) 12725,02 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Лятошинского, 18 Всего: упаковка (1) 12827,60 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б Всего: упаковка (1) 13802,57 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Каменская, 120 Всего: упаковка (1) 10013,40 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Берковецкая, 6 Всего: упаковка (1) 14680,40 Экономия: -1527,90 грн 13152,50 грн Забронировать

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Софиевская Борщаговка, ул. Молодежная, 7 Всего: упаковка (1) 13400,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Софиевская Борщаговка, ул. Толстого Льва, 94 Всего: упаковка (1) 14740,36 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гатное, бульв. Приозерный, 6 Всего: упаковка (1) 15128,19 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гатное, ул. Оптимистическая, 1 Всего: упаковка (1) 14030,56 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2 Всего: упаковка (1) 14537,90 Экономия: -1385,40 грн 13152,50 грн Забронировать