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Авастин® концентрат для раствора для инфузий 100 мг/4 мл флакон, №1 - Киев (79894) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
15292,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
15086,24
Экономия: -2017,72 грн
13068,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (2)
14071,78 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
14680,40
Экономия: -1527,90 грн
13152,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
13401,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
14071,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
12765,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (8)
14680,40
Экономия: -1527,90 грн
13152,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
Всего: упаковка (1)
12725,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
12827,60 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
Всего: упаковка (1)
13802,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
10013,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: упаковка (1)
14680,40
Экономия: -1527,90 грн
13152,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Молодежная, 7
Всего: упаковка (1)
13400,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Толстого Льва, 94
Всего: упаковка (1)
14740,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гатное, бульв. Приозерный, 6
Всего: упаковка (1)
15128,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
14030,56 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2
Всего: упаковка (1)
14537,90
Экономия: -1385,40 грн
13152,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом