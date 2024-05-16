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Азомекс таблетки 5 мг блистер, №30 - Киев (84193) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
238,96
Экономия: -27,84 грн
211,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), блистер (2)
231,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
252,50
Экономия: -42,94 грн
209,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
244,88
Экономия: -24,28 грн
220,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1), блистер (2)
244,62
Экономия: -25,36 грн
219,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
250,18
Экономия: -25,33 грн
224,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: блистер (2)
238,92
Экономия: -7,17 грн
231,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (4)
250,71
Экономия: -35,65 грн
215,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
220,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
236,51
Экономия: -18,51 грн
218,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (3)
238,96
Экономия: -12,46 грн
226,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: таблетки (20)
247,53
Экономия: -37,97 грн
209,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
220,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
236,49
Экономия: -7,09 грн
229,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
243,85
Экономия: -22,84 грн
221,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
249,54
Экономия: -39,98 грн
209,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
237,75
Экономия: -37,72 грн
200,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
220,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (1)
242,29 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: блистер (2)
249,30
Экономия: -39,80 грн
209,50 грн