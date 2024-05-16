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Андрожель гель 16,2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г, №1 - Львов (553477) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
1930,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
1985,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
1985,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1985,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1985,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
1985,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1985,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
1907,99
Экономия: -37,76 грн
1870,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
1908,99
Экономия: -38,76 грн
1870,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
1909,99
Экономия: -39,76 грн
1870,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
1909,99
Экономия: -39,76 грн
1870,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1985,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1985,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
1985,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1985,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
2015,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
1985,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
1985,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
2015,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
1930,99
Экономия: -60,76 грн
1870,23 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом