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Андрожель гель 16,2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г, №1 - Харьков (553477) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1988,10 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
2091,86 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1988,10 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
1898,40 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1988,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1988,10 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
2077,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1988,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
2077,24 грн
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
1904,99
Экономия: -52,26 грн
1852,73 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (3)
1952,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
2074,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1988,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1988,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1988,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1988,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1988,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
Всего: упаковка (1)
2062,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1988,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
2090,29 грн