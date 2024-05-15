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Андрожель гель 16,2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (553477) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1988,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1988,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
1988,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1988,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1988,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
1907,99
Экономия: -55,26 грн
1852,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
2091,73
Экономия: -88,73 грн
2003,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
2067,08
Экономия: -98,94 грн
1968,14 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1988,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1988,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
2142,91
Экономия: -124,91 грн
2018,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1988,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1988,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1988,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
2076,06
Экономия: -106,79 грн
1969,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
2082,79
Экономия: -135,89 грн
1946,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
2109,52
Экономия: -137,49 грн
1972,03 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
1909,99
Экономия: -57,26 грн
1852,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1988,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
2024,78
Экономия: -77,88 грн
1946,90 грн