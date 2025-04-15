Киев
Клабакс OD (Klabax OD)

Клабакс OD (Klabax OD)

Запорожье (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони: -12,90 грн
95,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
11.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,01 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони: -12,90 грн
95,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
125.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
134,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
196.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
128,88
Экономия при брони: -21,48 грн
107,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
196.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
112,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Краматорск, ул. Стуса Василия, 49
204.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
131,86 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
227.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
99,82 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
227.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
119,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
228.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
132,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
229.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,64 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
230.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
100,76 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
230.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
100,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
230.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
141,50
Экономия при брони: -34,10 грн
107,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
231.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,89 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
248.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
252.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
91,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
273.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
131,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Чигиринский путь, 48-А
279.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
130,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 90
286.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
71,23 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное