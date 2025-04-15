Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
11.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
В городах рядом
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
125.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека бам
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
196.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
128,88
Экономия при брони: -21,48 грн
Бажаемо здоровья
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
196.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Краматорск, ул. Стуса Василия, 49
204.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
227.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека твоей родини
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
227.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
228.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
229.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
230.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
230.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Подорожник
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
230.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
141,50
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
231.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Бекетова, 21
248.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
252.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
273.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Слобода, ул. Чигиринский путь, 48-А
279.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Смела, ул. Соборная, 90
286.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN