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Клабакс OD (Klabax OD)
Клабакс OD (Klabax OD)
Винница
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
128,00
Экономия при брони:
-3,84 грн
124,16
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
109.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
135,58
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 82
112.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
111,20
Экономия при брони:
-15,70 грн
95,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
114.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
116,04
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 3
130.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
134,06
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
133,91
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Независимости, 11
155.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
119,14
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
178.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
136,31
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Рыльского Тадея, 4
188.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
116,04
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
193.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
134,18
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
197.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
132,01
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
197.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
138,93
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
197.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
136,91
Экономия при брони:
-4,11 грн
132,80
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
135,10
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
134,90
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 4
200.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
112,69
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
200.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
113,92
Экономия при брони:
-18,42 грн
95,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
201.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
112,92
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
201.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
78,11
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
201.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
133,75
грн
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