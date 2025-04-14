Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Зарина
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
9.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Крымская, 71
13.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Данченко, 2/53-Н
20.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
20.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Подорожник
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
141,50
Экономия при брони: -34,10 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
252.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека твоей родини
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
253.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
253.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
254.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
276.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Смела, ул. Соборная, 90
318.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
326.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Слобода, ул. Чигиринский путь, 48-А
339.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN