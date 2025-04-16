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Клабакс OD (Klabax OD)
Клабакс OD (Klabax OD)
Николаев
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Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
138,71
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
99.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
118,73
грн
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Зарина
Открыто
Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
112.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
137,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
138,68
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Данченко, 2/53-Н
122.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
109,43
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
123.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
111,58
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
114,24
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
171.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
135,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
174.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
100,76
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
174.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
141,50
Экономия при брони:
-34,10 грн
107,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
175.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
100,76
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
175.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,64
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
175.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
119,04
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
176.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
99,82
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
177.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
133,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
177.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,89
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
133,91
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
250.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,01
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 90
256.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
71,23
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
259.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони:
-12,90 грн
95,50
грн
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