Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
158,17
Экономия при брони: -2,18 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
D.s.
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Гринченко, 5
4.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Владимир, ул. Ковельская, 6
114.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 41 мин
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-Б
120.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
186.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Изяслав, ул. Независимости, 11
202.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 82
218.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
111,20
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
220.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 11 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
327.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
128,00
Экономия при брони: -3,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
335.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 3
434.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
451.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, бульв. Рыльского Тадея, 4
462.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
463.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 4
464.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Умань, ул. Тищика, 25
465.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
465.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN