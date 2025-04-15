Киев
Клабакс OD (Klabax OD)

Клабакс OD (Klabax OD)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Львов
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
158,17
Экономия при брони: -2,18 грн
155,99 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
125,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
129,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
125,13 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Гринченко, 5
4.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
143,90 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Владимир, ул. Ковельская, 6
114.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
138,85 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 41 мин
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-Б
120.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
151,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
186.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
135,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Изяслав, ул. Независимости, 11
202.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
119,14 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 82
218.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
111,20
Экономия при брони: -15,70 грн
95,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
220.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
135,58 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 11 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
327.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
128,00
Экономия при брони: -3,84 грн
124,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
335.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
116,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 3
434.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
134,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
451.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
136,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, бульв. Рыльского Тадея, 4
462.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
116,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
463.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
134,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 4
464.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
112,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Умань, ул. Тищика, 25
465.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
133,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
465.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
137,00 грн
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