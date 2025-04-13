Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
136,91
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Иорданская, 17-А
5.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, пл. Оболонская, 4-А
5.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
5.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
9.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
113,92
Экономия при брони: -18,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 4
9.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, бульв. Рыльского Тадея, 4
10.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
10.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,16
Экономия при брони: -12,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Каменская, 120
11.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
19.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 3
77.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
78.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
133.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN