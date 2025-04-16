Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
98.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
106.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
107.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
108.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
109.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
141,50
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
110.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
121.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
132.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
165.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 90
184.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Слобода, ул. Чигиринский путь, 48-А
187.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
201.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
202.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
128,88
Экономия при брони: -21,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 4/3
235.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
114,48
Экономия при брони: -18,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
236.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN