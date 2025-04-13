Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
8.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
102.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
128,88
Экономия при брони: -21,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
134.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Лебедин, ул. Шевченко Тараса, 2-В
141.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 9-А
145.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Краматорск, ул. Стуса Василия, 49
170.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, ул. Монастырская, 59/1
231.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 4/3
231.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
114,48
Экономия при брони: -18,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 4-А
232.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
232.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
252.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
253.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Пирятин, ул. Соборная, 16
267.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
271.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
114,24
Экономия при брони: -18,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
285.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Кибальчича, 10
290.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
291.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Слобода, ул. Чигиринский путь, 48-А
302.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN