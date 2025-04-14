Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Клабакс OD (Klabax OD)
Клабакс OD (Klabax OD)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
66.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,01
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
71.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони:
-12,90 грн
95,50
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
93.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,40
Экономия при брони:
-12,90 грн
95,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
115.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
140,00
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
126.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
128,88
Экономия при брони:
-21,48 грн
107,40
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
127.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
112,69
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
194.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,83
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Краматорск, ул. Стуса Василия, 49
195.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
131,86
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
197.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
91,40
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
198.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
99,82
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
199.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
138,00
грн
Забронировать
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
199.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
119,04
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
200.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,64
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
202.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
100,76
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
202.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
139,89
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
202.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
100,76
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
202.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
141,50
Экономия при брони:
-34,10 грн
107,40
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
204.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
131,12
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 4/3
223.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
114,48
Экономия при брони:
-18,98 грн
95,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, ул. Монастырская, 59/1
223.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
119,27
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню