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Клабакс OD (Klabax OD)
Клабакс OD (Klabax OD)
Чернигов
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
114,24
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 4
122.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
112,69
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
133,75
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
123.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
78,11
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
123.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
112,92
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
127.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
136,91
Экономия при брони:
-4,11 грн
132,80
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
132,01
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
134,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
135,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
129.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
108,16
Экономия при брони:
-12,66 грн
95,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
138,93
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
129.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
113,92
Экономия при брони:
-18,42 грн
95,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
134,18
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Рыльского Тадея, 4
138.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
116,04
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
145.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
136,31
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
159.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
68,58
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 16
163.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
140,01
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
173.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
114,24
Экономия при брони:
-18,74 грн
95,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 4-А
203.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
132,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
203.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг блистер №5
SUN
130,40
грн
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