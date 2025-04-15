Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1146,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1305,99
Экономия при брони: -60,86 грн
1245,13 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1315,79
Экономия при брони: -72,54 грн
1243,25 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1146,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1148,47
Экономия при брони: -46,47 грн
1102,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1210,00
Экономия при брони: -33,00 грн
1177,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1213,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1299,46
Экономия при брони: -59,92 грн
1239,54 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70
Экономия при брони: -43,20 грн
1213,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1146,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1276,72
Экономия при брони: -56,78 грн
1219,94 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1167,92
Экономия при брони: -65,35 грн
1102,57 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1146,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1302,60
Экономия при брони: -64,96 грн
1237,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1146,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
658,45
Экономия при брони: -36,43 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1210,00
Экономия при брони: -108,00 грн
1102,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1300,59
Экономия при брони: -55,66 грн
1244,93 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1146,90 грн