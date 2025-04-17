Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
658,00
Экономия при брони: -35,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70
Экономия при брони: -46,80 грн
1209,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1311,22
Экономия при брони: -95,79 грн
1215,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70
Экономия при брони: -46,80 грн
1209,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1204,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1142,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70
Экономия при брони: -46,80 грн
1209,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1327,72
Экономия при брони: -85,36 грн
1242,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1221,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1338,64
Экономия при брони: -93,20 грн
1245,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
628,35
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1306,58
Экономия при брони: -65,56 грн
1241,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1314,15
Экономия при брони: -74,46 грн
1239,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1142,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
657,27
Экономия при брони: -47,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1299,71
Экономия при брони: -62,52 грн
1237,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1142,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70 грн