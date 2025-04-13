Киев (адрес не указан)
Доступно в 497 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1090,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1232,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,56 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1140,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1179,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1382,37
Экономия при брони: -50,26 грн
1332,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1224,80
Экономия при брони: -65,28 грн
1159,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1227,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1114,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70
Экономия при брони: -77,20 грн
1179,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1232,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1133,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1114,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1114,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1112,07
Экономия при брони: -33,36 грн
1078,71 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1382,37
Экономия при брони: -50,26 грн
1332,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1114,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1275,00
Экономия при брони: -55,68 грн
1219,32 грн