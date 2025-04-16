Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1328,24
Экономия при брони: -85,42 грн
1242,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1246,08
Экономия при брони: -59,90 грн
1186,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1148,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1327,44
Экономия при брони: -84,78 грн
1242,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1303,75
Экономия при брони: -66,56 грн
1237,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1321,19
Экономия при брони: -82,71 грн
1238,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1312,24
Экономия при брони: -74,65 грн
1237,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1223,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1303,62
Экономия при брони: -68,17 грн
1235,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
616,05
Экономия при брони: -28,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1242,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1213,75
Экономия при брони: -62,29 грн
1151,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1185,32
Экономия при брони: -48,54 грн
1136,78 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1186,04
Экономия при брони: -52,81 грн
1133,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1298,77
Экономия при брони: -73,46 грн
1225,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1305,49
Экономия при брони: -68,72 грн
1236,77 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1114,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1210,00
Экономия при брони: -121,00 грн
1089,00 грн