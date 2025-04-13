Харьков (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1232,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1272,90
Экономия при брони: -54,64 грн
1218,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1317,86
Экономия при брони: -79,97 грн
1237,89 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1229,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1221,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1148,50 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1169,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1148,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1314,15
Экономия при брони: -69,30 грн
1244,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1330,49
Экономия при брони: -86,24 грн
1244,25 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1080,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1229,06 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1221,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1189,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1096,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1148,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1206,38 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1076,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1223,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1321,43
Экономия при брони: -115,86 грн
1205,57 грн