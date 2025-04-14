Днепр (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1340,40
Экономия при брони: -98,20 грн
1242,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1326,46
Экономия при брони: -102,05 грн
1224,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1325,84
Экономия при брони: -95,06 грн
1230,78 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1221,88 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70
Экономия при брони: -84,00 грн
1172,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1286,21
Экономия при брони: -69,12 грн
1217,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1299,30
Экономия при брони: -92,03 грн
1207,27 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1148,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1243,24
Экономия при брони: -42,85 грн
1200,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1256,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1299,76
Экономия при брони: -87,55 грн
1212,21 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1297,17
Экономия при брони: -80,14 грн
1217,03 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1286,99
Экономия при брони: -48,55 грн
1238,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1289,37
Экономия при брони: -68,61 грн
1220,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1151,89 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1297,57
Экономия при брони: -57,76 грн
1239,81 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1320,53
Экономия при брони: -80,76 грн
1239,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1148,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1279,41
Экономия при брони: -69,90 грн
1209,51 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Бициклол таблетки 25 мг №18
Beijing Union Pharmaceutical Factory
1163,28
Экономия при брони: -74,87 грн
1088,41 грн