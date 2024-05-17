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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер в коробке, №40 - Одесса (74812) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: таблетки (30)
148,97
Экономия: -7,12 грн
141,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
169,17
Экономия: -27,32 грн
141,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
156,30
Экономия: -14,45 грн
141,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
144,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
168,97
Экономия: -22,80 грн
146,17 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), блистер (2)
157,28
Экономия: -23,65 грн
133,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
149,52
Экономия: -7,67 грн
141,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
144,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
165,48
Экономия: -21,87 грн
143,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
153,33
Экономия: -9,90 грн
143,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
156,15
Экономия: -33,13 грн
123,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
153,93
Экономия: -20,04 грн
133,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
144,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2), блистер (1)
158,67
Экономия: -24,78 грн
133,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (2)
152,15
Экономия: -8,15 грн
144,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
155,36
Экономия: -21,47 грн
133,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1), блистер (3)
159,29
Экономия: -34,88 грн
124,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
144,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: таблетки (20)
170,06
Экономия: -35,51 грн
134,55 грн