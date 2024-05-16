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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер в коробке, №40 - Львов (74812) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
144,90 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
144,27
Экономия: -0,21 грн
144,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
155,60
Экономия: -13,84 грн
141,76 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
144,34
Экономия: -7,08 грн
137,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
162,29
Экономия: -25,93 грн
136,36 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
153,24
Экономия: -32,88 грн
120,36 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
124,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
144,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
154,14
Экономия: -17,71 грн
136,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн