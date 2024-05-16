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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер в коробке, №40 - Киев (74812) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 294 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: таблетки (30)
177,99
Экономия: -41,24 грн
136,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
155,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20), блистер (2)
154,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
144,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1), блистер (2)
172,29
Экономия: -44,58 грн
127,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), блистер (3)
156,36 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
182,70
Экономия: -53,59 грн
129,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3), блистер (1)
168,02
Экономия: -35,51 грн
132,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
170,76
Экономия: -45,31 грн
125,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
168,89
Экономия: -30,53 грн
138,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1), блистер (3)
161,63
Экономия: -23,27 грн
138,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (3), блистер (1)
167,52
Экономия: -23,73 грн
143,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2), блистер (2)
152,86
Экономия: -26,33 грн
126,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
144,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: таблетки (30)
163,50
Экономия: -26,75 грн
136,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
144,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
164,31
Экономия: -28,82 грн
135,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1), блистер (3)
157,88
Экономия: -32,03 грн
125,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: таблетки (30)
159,53
Экономия: -22,58 грн
136,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
173,50
Экономия: -36,75 грн
136,75 грн