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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блистер в коробке, №40 - Днепр (Днепропетровск) (74812) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
161,45
Экономия: -18,25 грн
143,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (3)
157,83
Экономия: -14,63 грн
143,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), блистер (1)
164,34
Экономия: -21,39 грн
142,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
156,12
Экономия: -13,21 грн
142,91 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (1)
159,45
Экономия: -16,25 грн
143,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), блистер (1)
169,70
Экономия: -25,83 грн
143,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
144,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), блистер (1)
165,42
Экономия: -22,51 грн
142,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), блистер (1)
163,54
Экономия: -20,63 грн
142,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
159,65
Экономия: -24,05 грн
135,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки (10)
159,44
Экономия: -16,24 грн
143,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (3)
159,62
Экономия: -16,42 грн
143,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), блистер (1)
159,61
Экономия: -15,67 грн
143,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), блистер (1)
164,59
Экономия: -28,99 грн
135,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
167,94
Экономия: -32,34 грн
135,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: таблетки (30)
164,85
Экономия: -21,31 грн
143,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
155,97
Экономия: -26,60 грн
129,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), блистер (1)
161,00
Экономия: -31,63 грн
129,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
155,90
Экономия: -26,45 грн
129,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1), блистер (2)
157,90
Экономия: -28,45 грн
129,45 грн