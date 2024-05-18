Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПрочие кардиологические препаратыАденозинАТФ-Лонг®Цены в аптеках

АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер в коробке, №40 - Запорожье (74808) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
105,09
Экономия: -14,61 грн
90,48 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
96,26
Экономия: -5,74 грн
90,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
97,96
Экономия: -7,62 грн
90,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (20)
96,20
Экономия: -5,88 грн
90,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (2)
93,99
Экономия: -4,79 грн
89,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
102,64
Экономия: -12,14 грн
90,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
98,64
Экономия: -8,15 грн
90,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -4,69 грн
90,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: таблетки (20)
95,58
Экономия: -5,30 грн
90,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
102,11
Экономия: -11,89 грн
90,22 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
116,00
Экономия: -31,20 грн
84,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
97,08
Экономия: -6,55 грн
90,53 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
97,12
Экономия: -6,60 грн
90,52 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1), блистер (1)
101,88
Экономия: -17,27 грн
84,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
101,58
Экономия: -16,97 грн
84,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: таблетки (30)
99,79
Экономия: -5,95 грн
93,84 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
98,68
Экономия: -4,84 грн
93,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
98,37
Экономия: -9,82 грн
88,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
95,39
Экономия: -5,08 грн
90,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
99,27
Экономия: -11,07 грн
88,20 грн