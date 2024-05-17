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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер в коробке, №40 - Одесса (74808) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
91,28
Экономия: -2,68 грн
88,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: таблетки (20)
103,75
Экономия: -5,22 грн
98,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
95,23
Экономия: -6,03 грн
89,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: таблетки (30)
119,99
Экономия: -34,71 грн
85,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
88,60 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: таблетки (30)
72,67
Экономия: -9,15 грн
63,52 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
97,61
Экономия: -8,26 грн
89,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), блистер (2)
97,60
Экономия: -3,80 грн
93,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
94,51
Экономия: -7,39 грн
87,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
93,29
Экономия: -5,29 грн
88,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -16,22 грн
85,28 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
95,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: таблетки (30)
93,95
Экономия: -3,55 грн
90,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
96,42
Экономия: -7,15 грн
89,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
104,33
Экономия: -14,99 грн
89,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: таблетки (30)
98,69
Экономия: -35,40 грн
63,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1), блистер (1)
105,15
Экономия: -15,81 грн
89,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
95,81
Экономия: -5,50 грн
90,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
98,20
Экономия: -12,21 грн
85,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
102,93
Экономия: -17,43 грн
85,50 грн