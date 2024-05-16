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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер в коробке, №40 - Львов (74808) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: таблетки (10)
62,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
93,92
Экономия: -4,72 грн
89,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
97,36
Экономия: -5,36 грн
92,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
83,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
93,61
Экономия: -3,80 грн
89,81 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
70,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
68,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
96,65
Экономия: -5,05 грн
91,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: блистер (1)
65,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
98,91
Экономия: -6,72 грн
92,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: таблетки (30)
106,99
Экономия: -21,74 грн
85,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: таблетки (30)
85,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (5)
98,53
Экономия: -6,39 грн
92,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
94,33
Экономия: -3,33 грн
91,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
93,32
Экономия: -0,02 грн
93,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
103,29
Экономия: -11,13 грн
92,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1), блистер (2)
90,68
Экономия: -2,68 грн
88,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
93,41
Экономия: -3,01 грн
90,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (2)
93,88
Экономия: -4,07 грн
89,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (2)
93,50 грн