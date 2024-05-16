АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер в коробке, №40 - Львов (74808) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 30 аптеках
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Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Подорожник
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Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Здорова родина
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Львов, ул. Литвиненко, 4
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Львов, ул. Низинная, 2
Здорова родина
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Аптека копейка
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Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
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Всего: упаковка (1), блистер (2)
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Львов, ул. Мазепы, 12
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Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
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Всего: упаковка (2)
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Львов, ул. Широкая, 70-В
Здорова родина
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Всего: упаковка (2)
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Львов, ул. Мазепы, 24