АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер в коробке, №40 - Киев (74808) Лекарственный препарат - Цены
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Свк фарм
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Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
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Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Фармация
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Киев, ул. Лаврская, 8
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Киев, ул. Златоустовская, 55
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Всего: таблетки (20)
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Киев, ул. Антоновича, 66
Аптека копейка
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Киев, ул. Константиновская, 71
Аптека низких цен
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Киев, ул. Большая Васильковская, 112
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Киев, ул. Липковского Василия, 23
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33