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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер в коробке, №40 - Харьков (74808) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
97,53
Экономия: -4,93 грн
92,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
101,79
Экономия: -6,95 грн
94,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: таблетки (30)
105,01
Экономия: -17,82 грн
87,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
101,85
Экономия: -14,66 грн
87,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: таблетки (20)
95,23
Экономия: -8,28 грн
86,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
99,59
Экономия: -5,79 грн
93,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1), блистер (1)
104,94
Экономия: -16,53 грн
88,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
99,27
Экономия: -11,00 грн
88,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
97,43
Экономия: -5,83 грн
91,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
93,28
Экономия: -4,08 грн
89,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
96,50
Экономия: -11,26 грн
85,24 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
99,50
Экономия: -14,26 грн
85,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
99,43
Экономия: -10,14 грн
89,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
97,88
Экономия: -10,94 грн
86,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
96,74
Экономия: -7,45 грн
89,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
97,33
Экономия: -8,04 грн
89,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1), блистер (1)
98,61
Экономия: -5,41 грн
93,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
93,72
Экономия: -3,91 грн
89,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (1)
127,50
Экономия: -42,26 грн
85,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
98,23
Экономия: -4,43 грн
93,80 грн