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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блистер в коробке, №40 - Днепр (Днепропетровск) (74808) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), блистер (1)
100,92
Экономия: -12,94 грн
87,98 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (2)
98,91
Экономия: -9,66 грн
89,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
96,12
Экономия: -3,52 грн
92,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
98,03
Экономия: -7,82 грн
90,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
101,51
Экономия: -7,85 грн
93,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
101,12
Экономия: -7,45 грн
93,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки (20)
97,78
Экономия: -7,57 грн
90,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -6,39 грн
91,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
103,84
Экономия: -15,29 грн
88,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
100,79
Экономия: -12,56 грн
88,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), блистер (2)
101,12
Экономия: -11,85 грн
89,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -7,73 грн
90,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
97,44
Экономия: -17,81 грн
79,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -14,75 грн
85,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
93,88
Экономия: -4,68 грн
89,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
94,28
Экономия: -5,03 грн
89,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1), блистер (3)
93,60
Экономия: -4,40 грн
89,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
95,74
Экономия: -5,48 грн
90,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
98,91
Экономия: -8,56 грн
90,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
92,44
Экономия: -3,84 грн
88,60 грн