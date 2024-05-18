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Атоксил гель гель стик-пакетик, №20 - Запорожье (444036) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
385,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
440,00
Экономия: -68,00 грн
372,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (12)
418,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3), стик-пакетик (13)
434,46
Экономия: -43,60 грн
390,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4), стик-пакетик (7)
437,32
Экономия: -63,51 грн
373,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
378,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
409,85
Экономия: -46,32 грн
363,53 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
440,00
Экономия: -68,00 грн
372,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: стик-пакетик (15)
416,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (15)
500,10
Экономия: -138,80 грн
361,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
409,85
Экономия: -46,32 грн
363,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (13)
418,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
432,40
Экономия: -25,71 грн
406,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (3)
430,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
378,12 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
385,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (18)
431,78
Экономия: -57,97 грн
373,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (11)
429,50
Экономия: -55,69 грн
373,81 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
473,00
Экономия: -99,30 грн
373,70 грн