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Атоксил гель гель стик-пакетик, №20 - Днепр (Днепропетровск) (444036) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 311 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (12), стик-пакетик (6)
439,13
Экономия: -27,45 грн
411,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6), стик-пакетик (16)
430,41
Экономия: -18,73 грн
411,68 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: стик-пакетик (18)
456,60
Экономия: -83,00 грн
373,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (18)
590,20
Экономия: -229,00 грн
361,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (14)
436,65
Экономия: -30,20 грн
406,45 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (2)
488,30
Экономия: -114,70 грн
373,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: стик-пакетик (16)
394,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
416,99
Экономия: -53,46 грн
363,53 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (17)
549,80
Экономия: -176,20 грн
373,60 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (7)
488,30
Экономия: -114,70 грн
373,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (2)
582,10
Экономия: -208,50 грн
373,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (10)
527,10
Экономия: -153,50 грн
373,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5), стик-пакетик (8)
429,13
Экономия: -55,32 грн
373,81 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
516,50
Экономия: -142,90 грн
373,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
378,12 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (6)
434,84
Экономия: -61,03 грн
373,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4), стик-пакетик (15)
441,24
Экономия: -67,43 грн
373,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
409,85
Экономия: -46,32 грн
363,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6), стик-пакетик (6)
431,73
Экономия: -57,92 грн
373,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
377,80 грн