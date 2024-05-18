Атоксил гель гель стик-пакетик, №10 - Запорожье (444035) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 17 аптеках
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Всего: упаковка (1), стик-пакетик (4)
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Запорожье, просп. Соборный, 148
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (4), стик-пакетик (7)
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Запорожье, ул. Победы, 119
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (5), стик-пакетик (2)
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Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (5), стик-пакетик (6)
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Запорожье, ул. Победы, 64
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (5), стик-пакетик (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
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Всего: упаковка (12), стик-пакетик (9)
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Запорожье, ул. Чаривная, 74
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Запорожье, просп. Соборный, 18-А
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (9), стик-пакетик (2)
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Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
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Всего: упаковка (9), стик-пакетик (5)
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Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (6), стик-пакетик (1)
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Запорожье, ул. Сытова, 4-А
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (4), стик-пакетик (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2), стик-пакетик (7)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2), стик-пакетик (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3), стик-пакетик (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (7), стик-пакетик (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
В других городах:
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (5), стик-пакетик (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (2), стик-пакетик (4)
Закрыто
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (4), стик-пакетик (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б