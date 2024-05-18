Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ; СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКАЭНТЕРОСОРБЕНТЫПрочие энтеросорбентыПрочиеATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ; СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКАЭНТЕРОСОРБЕНТЫПрочие энтеросорбентыПрочиеАтоксил гельЦены в аптеках

Атоксил гель гель стик-пакетик, №10 - Запорожье (444035) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (4)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4), стик-пакетик (7)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (5), стик-пакетик (2)
247,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (5), стик-пакетик (6)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (5), стик-пакетик (4)
247,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (12), стик-пакетик (9)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (4), стик-пакетик (7)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (9), стик-пакетик (2)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (9), стик-пакетик (5)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (6), стик-пакетик (1)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (4), стик-пакетик (5)
247,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (5)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (7)
247,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (9)
247,50 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (3), стик-пакетик (8)
247,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (7), стик-пакетик (7)
247,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (5), стик-пакетик (5)
247,50 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (4)
247,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (4), стик-пакетик (3)
247,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (10)
247,50 грн