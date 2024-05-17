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Атоксил гель гель стик-пакетик, №10 - Одесса (444035) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (12), стик-пакетик (2)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (8), стик-пакетик (7)
247,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (10), стик-пакетик (4)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (3), стик-пакетик (2)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (3), стик-пакетик (2)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (2)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (3), стик-пакетик (3)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (3), стик-пакетик (9)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (8)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (9)
247,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (3), стик-пакетик (6)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (3)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (1)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (4)
247,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (7), стик-пакетик (9)
247,50 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: упаковка (2)
220,32 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148/1
Всего: упаковка (2)
220,32 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Болгарская, 38
Всего: упаковка (1)
192,03 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, перек. Александровский / Жуковского Василия, 7/36
Всего: упаковка (2)
220,32 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Невского Александра, 43
Всего: упаковка (1)
220,32 грн