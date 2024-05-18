Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ; СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКАЭНТЕРОСОРБЕНТЫПрочие энтеросорбентыПрочиеATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ; СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКАЭНТЕРОСОРБЕНТЫПрочие энтеросорбентыПрочиеАтоксилЦены в аптеках

Атоксил порошок 2 г пакетик-саше, №20 - Запорожье (102654) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 223 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
420,00
Экономия: -112,00 грн
308,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
380,00
Экономия: -72,00 грн
308,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
420,00
Экономия: -112,00 грн
308,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: пакетик-саше (17)
373,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (4)
387,40
Экономия: -39,31 грн
348,09 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
389,95
Экономия: -56,59 грн
333,36 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: порошок (12)
337,35 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
365,42
Экономия: -41,29 грн
324,13 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
380,00
Экономия: -72,00 грн
308,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (3)
372,80 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
380,00
Экономия: -72,00 грн
308,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3), пакетик-саше (5)
416,00
Экономия: -88,80 грн
327,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
365,02
Экономия: -40,89 грн
324,13 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: пакетик-саше (13)
371,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (9)
385,56
Экономия: -52,15 грн
333,41 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: пакетик-саше (6)
355,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: порошок (14)
337,15 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
380,00
Экономия: -72,00 грн
308,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (9)
385,01
Экономия: -51,65 грн
333,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (2)
382,98
Экономия: -49,62 грн
333,36 грн