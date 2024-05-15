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Атоксил порошок 2 г пакетик-саше, №20 - Днепр (Днепропетровск) (102654) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 304 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), пакетик-саше (14)
391,57
Экономия: -49,33 грн
342,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (1)
383,79
Экономия: -41,55 грн
342,24 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3), пакетик-саше (10)
384,70
Экономия: -57,30 грн
327,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (1)
468,70
Экономия: -141,50 грн
327,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (17)
389,36
Экономия: -56,00 грн
333,36 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3), пакетик-саше (2)
405,50
Экономия: -78,10 грн
327,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
349,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
365,58
Экономия: -41,45 грн
324,13 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3), пакетик-саше (9)
444,70
Экономия: -117,30 грн
327,40 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (4), пакетик-саше (7)
404,00
Экономия: -76,60 грн
327,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (5), пакетик-саше (6)
463,90
Экономия: -136,50 грн
327,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (11)
430,40
Экономия: -103,00 грн
327,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (18)
382,65
Экономия: -49,29 грн
333,36 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3), пакетик-саше (7)
425,60
Экономия: -98,20 грн
327,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
337,15 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (18)
387,74
Экономия: -47,86 грн
339,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (7)
393,45
Экономия: -60,05 грн
333,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
365,02
Экономия: -40,89 грн
324,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4), пакетик-саше (12)
384,97
Экономия: -51,61 грн
333,36 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (18)
384,70
Экономия: -57,30 грн
327,40 грн