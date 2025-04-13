Киев (адрес не указан)
Доступно в 323 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70
Экономия при брони: -97,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
440,40
Экономия при брони: -94,55 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
373,89
Экономия при брони: -40,32 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
389,19
Экономия при брони: -13,12 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
286,14
Экономия при брони: -13,31 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
425,30
Экономия при брони: -15,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
372,36
Экономия при брони: -11,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн