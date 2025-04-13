Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
418,30
Экономия при брони: -81,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,50
Экономия при брони: -74,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
407,80
Экономия при брони: -71,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
363,48
Экономия при брони: -18,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
367,83
Экономия при брони: -21,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
351,98
Экономия при брони: -28,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
246,93
Экономия при брони: -31,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
371,66
Экономия при брони: -48,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
410,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
430,89
Экономия при брони: -24,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Медобиотин таблетки 2.5 мг №60
Мибе Украина
362,13
Экономия при брони: -37,63 грн