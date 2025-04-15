Элевит® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1720,00
Экономия при брони: -45,50 грн
1674,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
670,67
Экономия при брони: -44,06 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1842,52
Экономия при брони: -182,12 грн
1660,40 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
603,10
Экономия при брони: -54,91 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1272,56 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
624,00
Экономия при брони: -74,10 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1720,00
Экономия при брони: -156,00 грн
1564,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
624,00
Экономия при брони: -74,10 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1032,00
Экономия при брони: -114,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
772,40
Экономия при брони: -227,90 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1772,70
Экономия при брони: -207,60 грн
1565,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
667,32
Экономия при брони: -115,69 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1833,30
Экономия при брони: -75,84 грн
1757,46 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
957,26
Экономия при брони: -18,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1708,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1660,61 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
668,41
Экономия при брони: -41,80 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1836,31
Экономия при брони: -322,92 грн
1513,39 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
759,43
Экономия при брони: -35,06 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1857,75
Экономия при брони: -150,56 грн
1707,19 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1929,01
Экономия при брони: -281,30 грн
1647,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
774,51
Экономия при брони: -50,26 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2206,95
Экономия при брони: -143,22 грн
2063,73 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
758,38
Экономия при брони: -34,67 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2160,91
Экономия при брони: -98,78 грн
2062,13 грн