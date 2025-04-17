Элевит® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
675,44
Экономия при брони: -62,27 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1855,63
Экономия при брони: -119,41 грн
1736,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1083,30
Экономия при брони: -115,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
686,15
Экономия при брони: -81,28 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1821,02
Экономия при брони: -220,51 грн
1600,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1815,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1812,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1772,70
Экономия при брони: -160,00 грн
1612,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1772,70
Экономия при брони: -160,00 грн
1612,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
681,83
Экономия при брони: -92,07 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1882,70
Экономия при брони: -143,44 грн
1739,26 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1659,60 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1753,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
687,44
Экономия при брони: -82,44 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1845,86
Экономия при брони: -255,04 грн
1590,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1711,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
710,60
Экономия при брони: -147,20 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
670,61
Экономия при брони: -65,61 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1742,43
Экономия при брони: -157,92 грн
1584,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
632,02
Экономия при брони: -27,97 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1854,03
Экономия при брони: -269,52 грн
1584,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
688,22
Экономия при брони: -61,61 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1890,71
Экономия при брони: -149,84 грн
1740,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
667,45
Экономия при брони: -40,84 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2009,58
Экономия при брони: -264,01 грн
1745,57 грн