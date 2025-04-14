Элевит® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1943,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1805,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1581,53 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
647,85
Экономия при брони: -42,68 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1717,12
Экономия при брони: -90,27 грн
1626,85 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1931,90 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
752,01
Экономия при брони: -27,81 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2144,19
Экономия при брони: -79,29 грн
2064,90 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
673,70
Экономия при брони: -30,88 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1850,84
Экономия при брони: -164,59 грн
1686,25 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1569,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
669,19
Экономия при брони: -26,37 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1838,44
Экономия при брони: -152,19 грн
1686,25 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1760,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1877,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
704,64
Экономия при брони: -32,47 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1873,19
Экономия при брони: -185,46 грн
1687,73 грн