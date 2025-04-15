Элевит® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1681,30 грн
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1802,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
671,83
Экономия при брони: -29,01 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1929,98
Экономия при брони: -184,72 грн
1745,26 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1551,37 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1772,70
Экономия при брони: -223,30 грн
1549,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1007,82 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
682,41
Экономия при брони: -61,48 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1878,74
Экономия при брони: -121,17 грн
1757,57 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
649,88
Экономия при брони: -87,88 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1862,11
Экономия при брони: -193,59 грн
1668,52 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,30
Экономия при брони: -184,40 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн