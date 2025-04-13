Элевит® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 724 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1581,53 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1799,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1551,37 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1801,05 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
709,08
Экономия при брони: -75,68 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,30
Экономия при брони: -175,20 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1569,99 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1937,05 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
673,91
Экономия при брони: -21,40 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1936,33
Экономия при брони: -61,49 грн
1874,84 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1831,55 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2324,90
Экономия при брони: -499,42 грн
1825,48 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1708,06 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
685,38
Экономия при брони: -96,04 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2154,85
Экономия при брони: -411,22 грн
1743,63 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1861,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1569,99 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1708,06 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
675,70
Экономия при брони: -32,88 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1948,54
Экономия при брони: -261,56 грн
1686,98 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
640,00
Экономия при брони: -82,12 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1863,83
Экономия при брони: -167,18 грн
1696,65 грн