Элевит® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
957,26
Экономия при брони: -31,88 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
681,12
Экономия при брони: -54,51 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1871,22
Экономия при брони: -342,14 грн
1529,08 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
624,00
Экономия при брони: -82,20 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1745,00
Экономия при брони: -46,00 грн
1699,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
649,21
Экономия при брони: -45,59 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1946,47
Экономия при брони: -198,37 грн
1748,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1564,75 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
681,31
Экономия при брони: -54,70 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1871,75
Экономия при брони: -191,23 грн
1680,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
679,70
Экономия при брони: -74,70 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1867,32
Экономия при брони: -254,00 грн
1613,32 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1890,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
678,48
Экономия при брони: -96,68 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1863,96
Экономия при брони: -147,97 грн
1715,99 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1691,15 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1877,70
Экономия при брони: -335,40 грн
1542,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
673,51
Экономия при брони: -68,51 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1850,31
Экономия при брони: -236,99 грн
1613,32 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1856,05 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
671,70
Экономия при брони: -45,09 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1929,71
Экономия при брони: -239,09 грн
1690,62 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1654,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
679,89
Экономия при брони: -53,28 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1949,03
Экономия при брони: -201,99 грн
1747,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
644,39
Экономия при брони: -74,37 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1847,65
Экономия при брони: -208,57 грн
1639,08 грн