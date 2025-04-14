Элевит® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1635,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1551,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
666,41
Экономия при брони: -24,17 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2131,81
Экономия при брони: -68,50 грн
2063,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1942,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1688,45 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1940,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1772,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
656,44
Экономия при брони: -41,22 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1882,86
Экономия при брони: -187,46 грн
1695,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1939,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1832,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1935,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
672,74
Экономия при брони: -29,77 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1982,96
Экономия при брони: -87,75 грн
1895,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
682,93
Экономия при брони: -39,96 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2006,65
Экономия при брони: -111,44 грн
1895,21 грн