Элевит® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
659,53
Экономия при брони: -69,42 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1891,07
Экономия при брони: -147,68 грн
1743,39 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
688,86
Экономия при брони: -46,04 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1892,49
Экономия при брони: -149,10 грн
1743,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
753,14
Экономия при брони: -47,62 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1904,71
Экономия при брони: -120,44 грн
1784,27 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60
Экономия при брони: -185,30 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1805,50
Экономия при брони: -256,60 грн
1548,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
673,38
Экономия при брони: -40,04 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1814,37
Экономия при брони: -182,87 грн
1631,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
771,48
Экономия при брони: -47,09 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1985,05
Экономия при брони: -301,34 грн
1683,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
725,60 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
640,06
Экономия при брони: -49,93 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2112,34
Экономия при брони: -72,81 грн
2039,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1581,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
680,48
Экономия при брони: -47,14 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1694,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
679,12
Экономия при брони: -36,30 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1879,76
Экономия при брони: -94,44 грн
1785,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
670,28
Экономия при брони: -27,46 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1835,23
Экономия при брони: -116,29 грн
1718,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
454,12
Экономия при брони: -25,62 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1871,58
Экономия при брони: -153,41 грн
1718,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1805,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
666,35
Экономия при брони: -45,14 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1830,64
Экономия при брони: -213,75 грн
1616,89 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1613,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
677,77
Экономия при брони: -34,95 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
1882,89
Экономия при брони: -91,03 грн
1791,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
Байер
497,18
Экономия при брони: -14,53 грн
Элевит® Пронаталь таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №100
Байер
2080,90 грн